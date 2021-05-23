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«Челси» проиграл «Астон Вилле», но пробился в Лигу чемпионов

19:56
23 мая. Бирмингем. «Астон Вилла» — «Челси» — 2:1. Фото Reuters
23 мая. Бирмингем. «Астон Вилла» — «Челси» — 2:1. Фото Reuters
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«Астон Вилла» дома одержала победу над «Челси» (2:1) в матче последнего, 38-го тура чемпионата Англии 23 мая.

У «Астон Виллы» отличились Бертран Траоре и Анвар Эль-Гази. В составе команды Томаса Тухеля гол забил Бен Чилвелл. На 89-й минуте игры красную карточку получил защитник «синих» Сесар Аспиликуэта.

«Челси» с 67 очками опередил «Лестер» (66, проиграл «Тоттенхэму» — 2:4) и остался на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ, что позволит команде сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Астон Вилла» — 55 баллов и 11-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

38-й тур

«Астон Вилла» — «Челси» — 2:1 (1:0)

Голы: Траоре, 43 (1:0). Эль-Гази, 52 — с пенальти (2:0). Чилвелл, 70 (2:1).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Хос, Конса, Грилиш, Макгинн, Накамба, Траоре (Чуквуемека, 73), Эль-Гази (Рэмси, 79), Уоткинс.

«Челси»: Менди (Аррисабалага, 46), Тиагу Силва, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилвелл, Джеймс, Ковачич (Хаверц, 66), Жоржинью (Зиех, 60), Маунт, Вернер, Пулишич.

Предупреждения: Жоржинью, 45. Вернер, 45. Ковачич, 49. Макгинн, 65. Накамба, 74. Мартинес, 81.

Удаление: Аспиликуэта, 89.

Судья: Аттуэлл (Англия).

23 мая. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

Астон Вилла — Челси

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Милан

ИТБ1 (1.5)

28%

1.75

1X

21%

1.50

П2

16%

2.70
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 2
Вильярреал 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.60

П1

26%

1.49

ТМ 3.5

18%

1.68
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер 2
Тоттенхэм Хотспур 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.50

Ф1 (0)

20%

1.46

X2

15%

1.98

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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