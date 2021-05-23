«Челси» проиграл «Астон Вилле», но пробился в Лигу чемпионов
«Астон Вилла» дома одержала победу над «Челси» (2:1) в матче последнего, 38-го тура чемпионата Англии 23 мая.
У «Астон Виллы» отличились Бертран Траоре и Анвар Эль-Гази. В составе команды Томаса Тухеля гол забил Бен Чилвелл. На 89-й минуте игры красную карточку получил защитник «синих» Сесар Аспиликуэта.
«Челси» с 67 очками опередил «Лестер» (66, проиграл «Тоттенхэму» — 2:4) и остался на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ, что позволит команде сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Астон Вилла» — 55 баллов и 11-я строчка.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
38-й тур
«Астон Вилла» — «Челси» — 2:1 (1:0)
Голы: Траоре, 43 (1:0). Эль-Гази, 52 — с пенальти (2:0). Чилвелл, 70 (2:1).
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Хос, Конса, Грилиш, Макгинн, Накамба, Траоре (Чуквуемека, 73), Эль-Гази (Рэмси, 79), Уоткинс.
«Челси»: Менди (Аррисабалага, 46), Тиагу Силва, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилвелл, Джеймс, Ковачич (Хаверц, 66), Жоржинью (Зиех, 60), Маунт, Вернер, Пулишич.
Предупреждения: Жоржинью, 45. Вернер, 45. Ковачич, 49. Макгинн, 65. Накамба, 74. Мартинес, 81.
Удаление: Аспиликуэта, 89.
Судья: Аттуэлл (Англия).
23 мая. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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