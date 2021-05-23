«Ливерпуль» и «Челси» вышли в Лигу чемпионов, «Лестер» и «Вест Хэм» — в Лиге Европы, «Тоттенхэм» оставил «Арсенал» без еврокубков
После матчей заключительного, 38-го тура премьер-лиги стали известны все представители Англии в европейских клубных турнирах.
«Манчестер Сити» (86 очков), «Манчестер Юнайтед» (74), «Ливерпуль» (69) и «Челси» (67) выступят в Лиге чемпионов.
«Лестер» (66) и «Вест Хэм» (65) попали в Лигу Европы.
«Тоттенхэм» (65) стартует в новом турнире УЕФА — Лиге конференций.
«Арсенал» (61) не пробился в еврокубки, команда заняла восьмое место и в следующем сезоне будет играть только во внутренних соревнованиях.
В последнем туре места в ЛЧ забронировали «Ливерпуль» и «Челси». «Красные» сделали это после победы над «Кристал Пэлас» (2:0), а «синие» — после поражения от «Астон Виллы» (1:2).
Обойти лондонцев в споре за место в первой четверке и Лиге чемпионов мог «Лестер», но «лисы» упустили перевес в счете и проиграли «Тоттенхэму» (2:4). «Шпоры» вместе с тем потеснили с седьмого места «Арсенал».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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