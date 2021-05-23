После матчей заключительного, 38-го тура премьер-лиги стали известны все представители Англии в европейских клубных турнирах.

«Манчестер Сити» (86 очков), «Манчестер Юнайтед» (74), «Ливерпуль» (69) и «Челси» (67) выступят в Лиге чемпионов.

«Лестер» (66) и «Вест Хэм» (65) попали в Лигу Европы.

«Тоттенхэм» (65) стартует в новом турнире УЕФА — Лиге конференций.

«Арсенал» (61) не пробился в еврокубки, команда заняла восьмое место и в следующем сезоне будет играть только во внутренних соревнованиях.

В последнем туре места в ЛЧ забронировали «Ливерпуль» и «Челси». «Красные» сделали это после победы над «Кристал Пэлас» (2:0), а «синие» — после поражения от «Астон Виллы» (1:2).

Обойти лондонцев в споре за место в первой четверке и Лиге чемпионов мог «Лестер», но «лисы» упустили перевес в счете и проиграли «Тоттенхэму» (2:4). «Шпоры» вместе с тем потеснили с седьмого места «Арсенал».