Владелец «Эвертона» выразил поддержку главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири выразил поддержку главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду.

«Я верю в работу, которую выполняет не только наш тренер, но и наш спортивный директор и руководство. Эта вера основана на моих познаниях в глубине и качестве проводимой работы.

Мы все согласны с тем, что наше нынешнее положение в лиге нужно улучшить, и оно будет улучшаться. И я, и клуб, и болельщики сосредоточены на том, чтобы сделать «Эвертон» лучше, и я уверен, что мы сможем двигаться вперед», — цитирует функционера BBC.

После поражения в 19-м туре АПЛ от «Брайтона» (1:4) «Эвертон» продлил свою серию без побед до семи игр. «Ириски» занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков за 18 матчей.