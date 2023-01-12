«Вулверхэмптон» заинтересован в покупке Пабло Сарабии

Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия может стать игроком АПЛ. Футболистом интересуется «Вулверхэмптон», сообщает журналист Адриен Гренье.

По данным источника, главный тренер команды Хулен Лопетеги лично заинтересован в покупке Сарабии, который в прошлом сезоне забил 15 голов в составе «Спортинга» в чемпионате Португалии.

После 18 туров АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 19 место в турнирной таблице чемпионата.