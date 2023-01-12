Лемина согласовал условия личного контракта с «Вулверхэмптоном»

Полузащитник «Ниццы» Марио Лемина близок к переходу в «Вулверхэмптон», пишет журналист Николо Скира.

Футболист согласовал условия личного контракта с английским клубом, который будет рассчитан на четыре года.

Лемина перешел в «Ниццу» в 2021 году из «Саутгемптона». Срок его действующего контракта рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ниццу» 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.