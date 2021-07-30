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Виллиан отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии

19:44
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Нападающий «Арсенала» Виллиан не заинтересован в переходе в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает ESPN Brasil. К 32-летнему игроку проявляет интерес местный «Аль-Ахли».

Несмотря на это, Виллиан близок к тому, чтобы покинуть «Арсенал» в это трансферное окно. У лондонского клуба пока нет предложения по бразильцу, однако в руководстве готовы расстаться с игроком.

В прошедшем сезоне бразилец провел 37 игр, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач. Срок действующего контракта игрока с «канонирами» истекает в 2023 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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