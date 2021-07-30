Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» предлагает Джаке новый контракт до 2025 года

19:37
Теги:

Полузащитник Гранит Джака может остаться в «Арсенале». Лондонский клуб готов предложить игроку новый контракт до 2025 года, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Джака этим летом был близок к переходу в «Рому», однако клубы так и не смогли договориться по поводу цены за трансфер.

«Волки» предлагали «Арсеналу» за Джаку 15 млн евро плюс бонусы. Сам хавбек мог подписать с «Ромой» четырехлетний контракт с зарплатой 2,5 евро в год.

28-летний футболист в прошлом сезоне провел 45 матчей за «Арсенал» во всех турнирах и забил 1 мяч при 2 голевых передачах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада-2020: положение сборной России после четвертого игрового дня в волейболе
На Олимпиаде в Токио будет русский финал. Такого теннис не видел 13 лет!
Как бюрократы отобрали у России олимпийскую медаль. Трагедия легкоатлета Моргунова, который в Токио боролся бы за награды
Дисквалификация сборной США в микст-эстафете отменена после протеста
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд