«Арсенал» предлагает Джаке новый контракт до 2025 года

Полузащитник Гранит Джака может остаться в «Арсенале». Лондонский клуб готов предложить игроку новый контракт до 2025 года, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Джака этим летом был близок к переходу в «Рому», однако клубы так и не смогли договориться по поводу цены за трансфер.

«Волки» предлагали «Арсеналу» за Джаку 15 млн евро плюс бонусы. Сам хавбек мог подписать с «Ромой» четырехлетний контракт с зарплатой 2,5 евро в год.

28-летний футболист в прошлом сезоне провел 45 матчей за «Арсенал» во всех турнирах и забил 1 мяч при 2 голевых передачах.