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Зинченко приступил к тренировкам в «Манчестер Сити»

21:23
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вернулся в расположение «Манчестер Сити» после отпуска, связанного с выступлениями на Евро-2020.

После предоставленного дополнительного отдыха 24-летний украинец приступил к подготовке к старту нового сезона английской премьер-лиги.

Публикация от Manchester City (@mancity)

Напомним, старт нового сезона АПЛ состоится 13 августа поединком «Брентфорда» и «Арсенала». Что касается «Манчестер Сити», то первом же туре команде предстоит встретиться с «Тоттенхэмом» 15 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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