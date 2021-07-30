Зинченко приступил к тренировкам в «Манчестер Сити»
21:23
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вернулся в расположение «Манчестер Сити» после отпуска, связанного с выступлениями на Евро-2020.
После предоставленного дополнительного отдыха 24-летний украинец приступил к подготовке к старту нового сезона английской премьер-лиги.
Напомним, старт нового сезона АПЛ состоится 13 августа поединком «Брентфорда» и «Арсенала». Что касается «Манчестер Сити», то первом же туре команде предстоит встретиться с «Тоттенхэмом» 15 августа.
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