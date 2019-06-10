"Вест Хэм" ведет переговоры с Морганом Сансоном

"Вест Хэм" может приобрести 24-летнего полузащитника "Марселя" Моргана Сансона. Причем шанс подписать контракт с хавбеком есть у двух других английских клубов – "Ньюкасла" и "Вулверхэмптона". Об этом сообщает Sky Sports.

"Марсель" оценивает полузащитника в 35 миллионов евро. В завершившемся сезоне Сансон провел за клуб 33 матча, забил 5 голов и отдал три голевых передачи.

"Марсель" готов рассматривать предложения по отдельным игрокам, поскольку по итогам национального чемпионата не смог попасть в Лигу чемпионов. Клуб занял в нем лишь пятое место.