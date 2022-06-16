«Вест Хэм» рассматривает полузащитника «Саутгемптона» Уорд-Проуза как замену Ноублу

«Вест Хэм» интересуется полузащитником «Саутгемптона» Джеймсом Уорд-Проузом, сообщает Mirror.

По информации источника, «молотобойцы» рассматривают 27-летнего англичанина в качестве замены 35-летнему Марку Ноублу, который завершил карьеру.

Уорд-Проуз — воспитанник «Саутгемптона». В сезоне-2021/22 футболист забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 42 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.