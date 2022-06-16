«Вест Хэм» рассматривает полузащитника «Саутгемптона» Уорд-Проуза как замену Ноублу
«Вест Хэм» интересуется полузащитником «Саутгемптона» Джеймсом Уорд-Проузом, сообщает Mirror.
По информации источника, «молотобойцы» рассматривают 27-летнего англичанина в качестве замены 35-летнему Марку Ноублу, который завершил карьеру.
Уорд-Проуз — воспитанник «Саутгемптона». В сезоне-2021/22 футболист забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 42 матчах за команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|29
|6
|3
|99-26
|93
|
2
|Ливерпуль
|38
|28
|8
|2
|94-26
|92
|
3
|Челси
|38
|21
|11
|6
|76-33
|74
|
4
|Тоттенхэм
|38
|22
|5
|11
|69-40
|71
|
5
|Арсенал
|38
|22
|3
|13
|61-48
|69
|
6
|МЮ
|38
|16
|10
|12
|57-57
|58
|
7
|Вест Хэм
|38
|16
|8
|14
|60-51
|56
|
8
|Лестер
|38
|14
|10
|14
|62-59
|52
|
9
|Брайтон
|38
|12
|15
|11
|42-44
|51
|
10
|Вулверхэмптон
|38
|15
|6
|17
|38-43
|51
|
11
|Ньюкасл
|38
|13
|10
|15
|44-62
|49
|
12
|Кр. Пэлас
|38
|11
|15
|12
|50-46
|48
|
13
|Брентфорд
|38
|13
|7
|18
|48-56
|46
|
14
|Астон Вилла
|38
|13
|6
|19
|52-54
|45
|
15
|Саутгемптон
|38
|9
|13
|16
|43-67
|40
|
16
|Эвертон
|38
|11
|6
|21
|43-66
|39
|
17
|Лидс
|38
|9
|11
|18
|42-79
|38
|
18
|Бернли
|38
|7
|14
|17
|34-53
|35
|
19
|Уотфорд
|38
|6
|5
|27
|34-77
|23
|
20
|Норвич
|38
|5
|7
|26
|23-84
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|5 : 1
|22.05
|18:00
|
Бернли – Ньюкасл
|1 : 2
|22.05
|18:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|3 : 1
|22.05
|18:00
|
Брентфорд – Лидс
|1 : 2
|22.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|1 : 0
|22.05
|18:00
|
Лестер – Саутгемптон
|4 : 1
|22.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|3 : 1
|22.05
|18:00
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|3 : 2
|22.05
|18:00
|
Норвич – Тоттенхэм
|0 : 5
|22.05
|18:00
|
Челси – Уотфорд
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|23
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|9
|
|
Харви Барнс
Лестер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|27
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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