Экс-защитник «МЮ» Гомес рассказал о том, как Моуринью едва не довел его до слез

Защитник «Лилля» Анхель Гомес вспомнил о работе с португальским тренером Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед». Футболист рассказал, что тренер его однажды чуть не довел до слез.

«Он посмотрел на меня и сказал, что со мной он находится в полной **** [заднице]. Я думал, что он шутит, но он говорил серьезно. Я вернулся в свою комнату и чуть не расплакался», — цитирует Гомеса Mirror.

Футболист играл в основной команде «МЮ» с 2017 года. Летом 2020-го он перешел в «Лилль», за который провел 24 матча и забил 1 гол. Моуринью возглавлял манкунианцев с 2016 по 2018 год.