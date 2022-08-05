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Сегодня, 21:07

«Вест Хэм» объявил о переходе из «Бернли» защитника Корне

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максвелл Корне.
Фото ФК Вест Хэм

«Вест Хэм» объявил о переходе из «Бернли» защитника Максвела Корне. Стороны подписали пятилетний контракт с возможностью продления еще на один год.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес просил руководство купить 25-летнего француза.

Корне перешел в «Бернли» летом 2021 года из «Лиона». В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 2 результативных передачи в 28 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://www.whufc.com/news/west-ham-united-sign-ivory-coast-international-maxwel-cornet
Футбол
ФК Бернли
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