«Вест Хэм» объявил о переходе из «Бернли» защитника Корне

«Вест Хэм» объявил о переходе из «Бернли» защитника Максвела Корне. Стороны подписали пятилетний контракт с возможностью продления еще на один год.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес просил руководство купить 25-летнего француза.

Корне перешел в «Бернли» летом 2021 года из «Лиона». В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 2 результативных передачи в 28 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.