«Вест Хэм» обыграл «Ливерпуль» в матче 11-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:2.

«Ливерпуль» с 22 баллами занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, у «Вест Хэма» на очко больше и 3-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

11-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль» — 3:2 (1:1)

Голы: Алиссон, 4 — в свои ворота (1:0). Александр-Арнолд, 41 (1:1). Пабло Форнальс, 67 (2:1). Зума, 74 (3:1). Ориги, 83 (3:2).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна (Доусон, 23), Зума, Крессуэлл, Джонсон, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио, Бенрама (Масуаку, 86), Боуэн (Цоуфал, 84).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиагу Алькантара, 70), Фабинью (Минамино, 80), Салах, Мане, Диогу Жота (Ориги, 76).

Предупреждения: Соучек, 45+7. Александр-Арнолд, 55.

Судья: Поусон (Англия).

7 ноября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».