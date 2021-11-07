Микель Артета: «Видно, что наша команда развивается»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (1:0), ставшего для него 100-м во главе команды.

«В тренерском деле я еще совсем ребенок, особенно если сравнивать меня с кем-то вроде Клаудио Раньери. Но я горжусь этим достижением.

Видно, что наша команда развивается, игроки действуют храбро и в едином ключе. Мы добились хороших результатов за последние два месяца, но работы еще полно», — цитирует Артету BBC.