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Микель Артета: «Видно, что наша команда развивается»

20:45
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (1:0), ставшего для него 100-м во главе команды.

«В тренерском деле я еще совсем ребенок, особенно если сравнивать меня с кем-то вроде Клаудио Раньери. Но я горжусь этим достижением.

Видно, что наша команда развивается, игроки действуют храбро и в едином ключе. Мы добились хороших результатов за последние два месяца, но работы еще полно», — цитирует Артету BBC.

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Иван Шитик все материалы автора

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