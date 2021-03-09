«Вест Хэм» обыграл «Лидс»
«Вест Хэм» победил «Лидс» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.
В составе победителей забивали Джесси Лингард и Крейг Доусон. «Вест Хэм» набрал 48 очков и занимает пятое место. У «Лидса» 35 очков и 11-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
27-й тур
«Вест Хэм» — «Лидс» — 2:0 (2:0)
Голы: Лингард, 21 (1:0). Доусон, 28 (2:0).
Нереализованный пенальти: Лингард, 21 (вратарь)
«Вест Хэм»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Лингард (Джонсон, 87), Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио, Бенрама (Боуэн, 73).
«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Льоренте, Эйлинг, Клих (Алиоски, 46), Филлипс, Бэмфорд, Элдер Кошта (Харрисон, 46), Робертс (Родриго, 60), Рафинья.
Предупреждения: Филлипс, 49. Лингард, 79.
Судья: Дин.
8 марта. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
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