«Вест Хэм» обыграл «Лидс»

«Вест Хэм» победил «Лидс» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей забивали Джесси Лингард и Крейг Доусон. «Вест Хэм» набрал 48 очков и занимает пятое место. У «Лидса» 35 очков и 11-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

27-й тур

«Вест Хэм» — «Лидс» — 2:0 (2:0)

Голы: Лингард, 21 (1:0). Доусон, 28 (2:0).

Нереализованный пенальти: Лингард, 21 (вратарь)

«Вест Хэм»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Лингард (Джонсон, 87), Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио, Бенрама (Боуэн, 73).

«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Льоренте, Эйлинг, Клих (Алиоски, 46), Филлипс, Бэмфорд, Элдер Кошта (Харрисон, 46), Робертс (Родриго, 60), Рафинья.

Предупреждения: Филлипс, 49. Лингард, 79.

Судья: Дин.

8 марта. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».