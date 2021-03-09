Владельцы «Ливерпуля» доверяют Клоппу

Представители компании Fenway Sports Group, владеющей «Ливерпулем», сохраняют доверие к главному тренеру команды Юргену Клоппу, сообщает The Times 8 марта.

7 марта «Ливерпуль» уступил «Фулхэму» (0:1) в чемпионате Англии. Команда потерпела шестое поражение подряд на своем поле, установив клубный антирекорд. Несмотря на это, владельцы клуба сохраняют доверие к немецкому специалисту. В Fenway Sports Group не сомневаются, что он сможет преодолеть кризис и привести «красных» к новым успехам.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в чемпионате Англии, имея в активе 43 очка в 28 матчах.