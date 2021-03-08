Тухель установил рекорд АПЛ по сухим матчам с начала работы

«Челси» обыграл «Эвертон» в матче 27-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. Главный тренер лондонцев Томас Тухель установил рекорд премьер-лиги. Немец стал первым тренером, завершившим первые пять домашних матчей АПЛ на ноль.

Первый домашний матч в премьер-лиге под руководством Тухеля «Челси» провел против «Вулверхэмптона» 27 января. Игра завершилась нулевой ничьей. После нее последовали победа над «Бернли» и «Ньюкаслом» с одинаковым счетом 2:0 и еще одна нулевая ничья с «Манчестер Юнайтед».