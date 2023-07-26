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Эдди Хау: «Считаю, «Челси» будет очень силен в новом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау уверен, что «Челси» будет силен в новом сезоне.

«Считаю, «Челси» будет очень силен в этом сезоне. Команду возглавляет топ-тренер, в ней играют спортсмены топ-уровня. Они подписали очень молодых футболистов, которые будут становиться только лучше», — приводит в Twitter журналист Низаар Кинселла слова Хау.

В минувшем сезоне «Челси» занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Этим летом команду возглавил Маурисио Почеттино.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
Эдди Хау
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