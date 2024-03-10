Гол Ингса спас «Вест Хэм» от поражения в матче с «Бернли»

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«Вест Хэм» дома сыграл вничью с «Бернли» в матче 28-го тура АПЛ — 2:2.

Счет на 11-й минуте открыл форвард гостей Давид Датро Фофана. В конце первого тайма преимущество «Бернли» удвоилось после автогола защитника лондонцев Константиноса Мавропаноса.

На 46-й минуте Лукас Пакета сумел сократить отставание гостей в счете. Ничью «Вест Хэму» принес гол Дэнни Ингса на 90+2-й минуте.

«Вест Хэм» (43 очка) занимает седьмое место в АПЛ. «Бернли» (14) поднялся на предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

В параллельном матче «Брайтон» на своем поле обыграл «Ноттингем Форест» — 1:0.