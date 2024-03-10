Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 18.45 по московскому времени.

«Ливерпуль»: Келлехер, Гомес, Ван дейк, Кванса, Брэдли, Макаллистер, Эндо, Собослаи, Диас, Нуньес, Эллиот.

Запасные: Адриан, Налло, Гакпо, Кларк, Кумас, Макконнелл, Робертсон, Салах, Цимикас.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Аканджи, Уокер, Стоунз, Родри, Альварес, Де Брейне, Бернарду Силва, Фоден, Холанн.

Запасные: Ортега, Бобб, Гвардиол, Гомес, Диаш, Доку, Ковачич, Льюис, Нуньеш.