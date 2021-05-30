Венгер считает, что «Челси» уверенно шел к побед в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу «Челси» в финале Лиги чемпионов.

«Финал ЛЧ — это всего лишь игра, в которой нужно показать максимум, на что вы способны. Мы наверняка не знаем, что произойдет, но вчера «Челси показал все. В клене сомневались, что могут одержать победу», — приводит слова Венгера Daily Mail.

«Челси» стал победителем Лиги чемпионов во второй раз в истории клуба.