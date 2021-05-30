Защитник «Челси» Тиагу Силва высказластя по поводу победы своей команды в финаде Лиги от «Менчстер Сити».

«Я счастлив. В этом сезоне Тухель героически возглавил команду в середине сезона и изменил её. Многие не считаю на заворот кскорт . Кому-то нравится наш стиль игры, кому-то — нет. Но в финале все равны.

«Челси» в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» обыграл «горожан (1:1, 2:0).