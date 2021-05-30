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Силва: «Тухель героически возглавил и изменил «Челси»

10:26

Защитник «Челси» Тиагу Силва высказластя по поводу победы своей команды в финаде Лиги от «Менчстер Сити».

«Я счастлив. В этом сезоне Тухель героически возглавил команду в середине сезона и изменил её. Многие не считаю на заворот кскорт . Кому-то нравится наш стиль игры, кому-то — нет. Но в финале все равны.

«Челси» в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» обыграл «горожан (1:1, 2:0).

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