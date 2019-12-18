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Венгер поддерживает возможный приход Артеты в «Арсенал»

15:45
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что поддержит назначение Микеля Артеты на пост главного тренера лондонского клуба.

— Я являюсь болельщиком «Арсенала». И в данный момент поддерживаю того, кто находится у руля, а у руля находится Юнгберг. Когда у руля встанет Артета, я поддержу Артету, — цитирует Венгера Sky Sports.

Я верю, что Артету определенно ждет яркое будущее, он определенно многому научился на своем первом месте работы как ассистент. Дальше ему придется иметь дело с тем фактом, что у него нет опыта на этом уровне, а также ему потребуется хорошее окружение и поддержка.

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