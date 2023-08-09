«Лестер» арендует полузащитника «Челси» Казадеи
Полузащитник «Челси» Чезаре Казадеи может продолжить карьеру в «Лестере», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «лисы» договорились об аренде 20-летнего итальянца.
Также сообщается, что сделка будет завершена на этой неделе. Футболист пройдет медицинское обследование в ближайшее время.
Казадеи перешел в «Челси» из «Интера» летом 2022 года. Во второй части прошлого сезона он был отдан в аренду «Редингу», где забил 1 гол в 15 матчах.
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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