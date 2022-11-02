Ваноли ответил, возможно ли его возвращение на роль ассистента Конте

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» ответил на вопрос, возможно ли его возвращение на прежнюю роль помощника Антонио Конте.

— Разгром от «Зенита» был 24 октября, а 2 ноября Антонио Конте возглавил «Тоттенхэм». Он звал вас в Лондон в качестве ассистента, как уже делал это в «Челси»?

— Нет, потому что на «Интере» я решил закончить опыт помощника. Понял, что пришло мое время как главного тренера. Поговорил тогда с Антонио, рассказал о своих мыслях и встретил понимание. Мне повезло работать вместе с ним. Считаю Конте самым сильным тренером в мире.

— Возможно ли ваше воссоединение с ним в будущем?

— Думаю, мне уже сложно будет работать в качестве ассистента. Мой путь решен, это самостоятельное тренерство. Нужно продолжать идти по этому пути, и работа в «Спартаке» меня в этом убедила.