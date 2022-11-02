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Нападающий «Арсенала» Нельсон: «Я бы хотел продлить контракт и посвятить себя клубу»

Мария Гусева
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Нападающий «Арсенала» Рис Нельсон заявил, что хотел бы продлить контракт с клубом.

«Я никогда не сомневался в этом футбольном клубе. «Арсенал» — это команда, в которой я играю с восьми лет, и у меня очень сильная любовь к клубу. Конечно, были времена, когда я был немного подавлен, когда не играл или был на скамейке запасных, но я никогда не планировал покидать клуб или говорить, что у меня нет здесь будущего. Я буду делать все возможное, чтобы попасть в состав. Конечно, у меня осталось всего несколько месяцев по моему контракту. Продлить соглашение, конечно, было бы здорово, и я бы хотел посвятить себя клубу», — цитирует Sky Sports Нельсона.

22-летний англичанин является воспитанником «Арсенала». Срок его действующего контракта рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

Нельсон дебютировал за основную команду «канониров» в 2017 году. Всего на его счету 6 голов и 5 результативных передач в 52 матчах за «Арсенал».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
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ФК Арсенал (Лондон)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
2
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 13 2 3 8 8-28 9
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5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 - : -
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 - : -
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 - : -
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
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6.11 19:30
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П
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Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

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