Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Ван Дейк признал, что «Лестер» был лучше «Ливерпуля»

01:35
Теги:

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк после поражения от «Лестера» (0:1) в 20-м туре чемпионата Англии отметил, что соперник сыграл лучше.

«Я думаю, что они заслужили победу, но это, очевидно, также зависело от нас. Мы были плохи в последней трети поля. С многими навесами они хорошо справлялись. Мы же должны смотреть на себя и совершенствоваться, что мы и будем делать. Это часть футбола.

Сегодня создали хорошие моменты, но, к сожалению, был не тот день, когда мяч попал в сетку ворот. Незабитый пенальти? Это случается.

Что можем сказать? Это декабрь. Сезон длинный. Все может случиться, многое может измениться. Нет смысла смотреть на «Манчестер Сити» или «Челси». Нужно смотреть на себя! Это факт. Сегодня мы были недостаточно хороши, и «Лестер» заслужил победу", — цитирует BBC ван Дейка.

Лестер — Ливерпуль

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Побег Рангника, отказ Дзюбы от сборной, закон о Fan ID. Провалы и скандалы 2021 года РПЛ
Соратники националиста Просвирнина представили свою версию его гибели
0
Реклама