Ван Дейк признал, что «Лестер» был лучше «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк после поражения от «Лестера» (0:1) в 20-м туре чемпионата Англии отметил, что соперник сыграл лучше.

«Я думаю, что они заслужили победу, но это, очевидно, также зависело от нас. Мы были плохи в последней трети поля. С многими навесами они хорошо справлялись. Мы же должны смотреть на себя и совершенствоваться, что мы и будем делать. Это часть футбола.

Сегодня создали хорошие моменты, но, к сожалению, был не тот день, когда мяч попал в сетку ворот. Незабитый пенальти? Это случается.

Что можем сказать? Это декабрь. Сезон длинный. Все может случиться, многое может измениться. Нет смысла смотреть на «Манчестер Сити» или «Челси». Нужно смотреть на себя! Это факт. Сегодня мы были недостаточно хороши, и «Лестер» заслужил победу", — цитирует BBC ван Дейка.