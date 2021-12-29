Шмейхель рассказал, как отбил пенальти Салаха

«Лестер» выиграл у «Ливерпуля» в 20-м туре чемпионата Англии — 1:0. На 16-й минуте нападающий «красных» Мохамед Салах не смог реализовать пенальти.

Голкипер Каспер Шмейхель после игры признался, что не изучал стиль исполнения одиннадцатиметровых игроками «Ливерпуля».

«У меня было предчуствие, что он пробьет туда, и я доверился ему», — приводит BBC слова Шмейхеля.