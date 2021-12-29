Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Шмейхель рассказал, как отбил пенальти Салаха

01:06
Теги:

«Лестер» выиграл у «Ливерпуля» в 20-м туре чемпионата Англии — 1:0. На 16-й минуте нападающий «красных» Мохамед Салах не смог реализовать пенальти.

Голкипер Каспер Шмейхель после игры признался, что не изучал стиль исполнения одиннадцатиметровых игроками «Ливерпуля».

«У меня было предчуствие, что он пробьет туда, и я доверился ему», — приводит BBC слова Шмейхеля.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
28 дек, 23:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
1:0
Ливерпуль
Голы
Лукман, 59 (1:0)
Нереализованный пенальти
Салах 16
Лестер
Шмейхель Амарти Кастань Томас Мэддисон (Олбрайтон, 68 ) Чудхури (Тилеманс, 56 ) Дьюсбери-Холл Ндиди Сумаре Варди Ихеаначо (Лукман, 56 )
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Цимикас Матип Александр-Арнолд Фабинью (Милнер, 64) Хендерсон (Роберту Фирмину, 70) Окслейд-Чемберлен (Кейта, 56) Мане Салах Диогу Жота
Предупреждения
Матип 4
Судьи
Оливер

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Побег Рангника, отказ Дзюбы от сборной, закон о Fan ID. Провалы и скандалы 2021 года РПЛ
В ЦПВС объяснили причину ненанесения удара ПВО Сирии по F-16 Израиля
1
Реклама