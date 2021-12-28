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АПЛ: «Лестер» — «Ливерпуль» и другие матчи 20-го тура

17:45
«Лестер» — «Ливерпуль». Фото Reuters
«Лестер» — «Ливерпуль». Фото Reuters
Теги:
20-й тур чемпионата Англии по футболу.
Англия. Премьер-лига. 20-й тур
28 дек, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Норвич
Англия. Премьер-лига. 20-й тур
28 дек, 18:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига. 20-й тур
28 дек, 18:00. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига. 20-й тур
28 дек, 23:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига. 20-й тур
29 дек, 22:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Брайтон & Хоув
Англия. Премьер-лига. 20-й тур
29 дек, 23:15. Brentford Community (Брентфорд)
Брентфорд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига. 20-й тур
30 дек, 22:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 20-й тур
30 дек, 23:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Бернли

Матчи «Арсенал» — «Вулверхэмптон» и «Лидс» — «Астон Вилла» были перенесены из-за коронавируса.

Все о событиях в английской премьер-лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Англии — здесь //
Все матчи английской премьер-лиги можно смотреть в прямом эфире на сайте и в приложении «ОККО Спорт»

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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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