«Брайтон» подпишет защитника «Манчестер Юнайтед» Уильямса в случае продажи Кукурельи

«Брайтон» нашел замену полузащитнику Марку Кукурелье, сообщает Mirror.

По информации источника, в случае продажи 24-летнего испанца в «Манчестер Сити» «чайки» подпишут защитника «Манчестер Юнайтед» Брэндона Уильямса.

В прошлом сезоне Уильямс выступал за «Норвич» на правах аренды, на его счету 1 результативная передача в 29 матчах за команду.

Портал Transfermark.com оценивает стоимость Уильямса в 12 миллионов евро.