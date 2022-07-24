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Сегодня, 10:16

«Брайтон» подпишет защитника «Манчестер Юнайтед» Уильямса в случае продажи Кукурельи

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Брайтон» нашел замену полузащитнику Марку Кукурелье, сообщает Mirror.

По информации источника, в случае продажи 24-летнего испанца в «Манчестер Сити» «чайки» подпишут защитника «Манчестер Юнайтед» Брэндона Уильямса.

В прошлом сезоне Уильямс выступал за «Норвич» на правах аренды, на его счету 1 результативная передача в 29 матчах за команду.

Портал Transfermark.com оценивает стоимость Уильямса в 12 миллионов евро.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/man-utd-brighton-brandon-williams-27557610

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Х

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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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