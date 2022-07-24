«Манчестер Юнайтед» готов отдать Криштиану Роналду в аренду

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с нападающим Криштиану Роналду, сообщает The Mirror.

По информации источника, «красные дьяволы» не хотят продавать 37-летнего португальца. Вместо этого клуб хочет, чтобы футболист активировал свою опцию продления контракта до 2024 года.

После этого «МЮ» согласится отпустить игрока в аренду на сезон-2022/23. Руководство рассчитывает, что команда сможет пробиться в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, а Роналду вернется и поможет клубу в турнире в сезоне-2023/24.

Ранее сообщалось, что Роналду близок к тому, чтобы продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он играл за команду с 2003 по 2009 год, после чего перешел в «Реал». В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

Его контракт с английской командой рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Роналду в 30 миллионов евро.