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Сегодня, 09:14

«Манчестер Юнайтед» готов отдать Криштиану Роналду в аренду

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с нападающим Криштиану Роналду, сообщает The Mirror.

По информации источника, «красные дьяволы» не хотят продавать 37-летнего португальца. Вместо этого клуб хочет, чтобы футболист активировал свою опцию продления контракта до 2024 года.

После этого «МЮ» согласится отпустить игрока в аренду на сезон-2022/23. Руководство рассчитывает, что команда сможет пробиться в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, а Роналду вернется и поможет клубу в турнире в сезоне-2023/24.

Ранее сообщалось, что Роналду близок к тому, чтобы продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он играл за команду с 2003 по 2009 год, после чего перешел в «Реал». В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

Его контракт с английской командой рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Роналду в 30 миллионов евро.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/man-utd-cristiano-ronaldo-transfer-27557241

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34%

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ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

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1.65
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Локомотив
Ростов

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1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
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27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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