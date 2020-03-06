В результате ДТП в Гвинее погибли девять человек, среди них брат Наби Кейта

В Гвинее в результате ДТП погибли девять человек, еще 17 пострадали, информирует Daily Mail. Среди погибших был Алмамей Кейта, двоюродный брат полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта. Он выступал за команду из второго дивизиона чемпионата Гвинеи «Этуаль Гвини».

Наби Кейта написал в своем Instahram, что он убит горем. Однако футболист должен принять участие в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».

ФИФА на своем официальном сайт выразила соболезнование в связи с трагедией в Гвинее.