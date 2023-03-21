В матчах АПЛ на время Рамадана для футболистов-мусульман введут паузы

В матчах чемпионата Англии на время Рамадана для игроков исповедующих ислам введут паузы, сообщает Sky Sports.

Нововведение будет действовать на период священного для мусульман месяца, который в 2023 году начнется 22 марта и продлится до 21 апреля.

Во время паузы в матче футболисты-мусульмане смогут принять жидкость или специальные энергетические добавки.

Отмечается, что судьям рекомендовали до матча определять игроков, которым может понадобиться перерыв и согласовать с ними его примерное время.

Ранее экс-наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказывал, как Рамадан влияет на футболистов.