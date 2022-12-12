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12 декабря, 14:35

Гаджиев заявил, что Рамадан влияет на игру футболистов из мусульманских стран

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал, влияет ли Рамадан на игру мусульманских футболистов и, в частности, на игроков сборной Марокко.

«Конечно, Рамадан влияет на игру футболистов из мусульманских стран и, возможно, сборная Марокко поэтому сейчас лучше выступает на мундиале. Степень этого влияния не изучена. Нет понимания, насколько существенно это влияет на физическое состояние игроков. Хотя, по религии, если пост как-то влияет на твою семью, заработок, то можно так строго не придерживаться этих правил, а перенести их на другое время. То есть, к примеру, поститься после чемпионата мира, но многие все равно держат пост в главные сроки. Можно не соблюдать Рамадан при переездах и многом другом, все равно многие соблюдают все в определенные время. Реакция организма у всех примерно одна и та же, только более тренированному полегче. По моему опыту, те, кто соблюдал пост, чуть похуже играли. При этом мы выиграли Вторую лигу с «Динамо Махачкала». Буссуфа пост соблюдал четко, но как это влияло на его игру, не помню», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

В 2022 году священный для мусульман месяц Рамадан начался с заходом солнца 1 апреля и закончился 1 мая.

14 декабря сборная Марокко встретится с Францией в рамках 1/2 финал чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22.00 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-o-sbornoy-marokko-na-chm-2022-ramadan-vliyaet-na-igru-futbolistov-iz-musulmanskikh-stran-1437334/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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