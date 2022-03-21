В «Манчестер Юнайтед» еще не решили, чем будет в новом сезоне заниматься Рангник в клубе

В «Манчестер Юнайтед» еще не решили, чем будет в новом сезоне заниматься нынешний главный тренер команды Ральф Рангник, утверждает Sky Sports.

Контракт нынешнего главного тренера истекает летом, после чего немец будет исполнять функции консультанта. Однако в клубе пока не определились с тем, чем именно займется 63-летний специалист. Никаких встреч по поводу его будущего пока не было.

При этом он точно останется в клубе в какой-то должности с пока неопределенным до конца функционалом.

Скорее всего, по мнению источников, он будет давать экспертную оценку различным инициативам, в том числе в части внедрения инноваций и скаутинга. Его работа будет носить независимый характер.