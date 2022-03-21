«Арсенал» проведет встречу с Салиба и агентом игрока

Защитник Вильям Салиба, выступающий на правах аренды за «Марсель», в скором времени обсудит с «Арсеналом» свое будущее, сообщает Goal.

Лондонский клуб еще не обсуждал ситуацию с представителями француза, но в течение ближайших недель стороны проведут встречу для обсуждения планов на будущее. Салиба хотел бы узнать, на какую роль он может рассчитывать в стане «канониров»

Салиба провел 40 матчей за «Марсель» в текущем сезоне. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 24 миллиона евро.