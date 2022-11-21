В «Эвертоне» отреагировали на слухи о возможном подписании Хайкина

Пресс-служба «Эвертона» в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала информацию о возможном подписании зимой российского вратаря Никиты Хайкина.

«Эвертон» интересуется Никитой Хайкиным? Мы не комментируем трансферные слухи", — сообщила пресс-служба клуба «СЭ».

Ранее появилась информация, что главный тренер «ирисок» Фрэнк Лэмпард заинтересован в 27-летнем голкипере.

Хайкин является игроком «Буде-Глимта» с 2019 года. В ноябре вратарь заявил, что не будет продлевать контракт с норвежским клубом. Голкипер покинет команду в январе 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Хайкина в 1,5 миллиона евро.

«Эвертон» занимает 16-е место с 14 очками в турнирной таблице АПЛ.