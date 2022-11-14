Российский вратарь Хайкин может перейти в «Эвертон». В нем заинтересован Лэмпард

Российский голкипер Никита Хайкин, выступаюший за «Буде-Глимт», может перейти в «Эвертон», утверждает Sport24. В нем заинтересован главный тренер английского клуба Фрэнк Лэмпард.

По информации источника, 27-летний футболист во время визита в Лондон общался с главным тренером «ирисок» Фрэнком Лэмпардом. Тогда английский специалист еще тренировал «Челси». Теперь Лэмпард хочет подписать Хайкина в «Эвертон» в статусе свободного агента.

Хайкин является игроком «Буде-Глимта» с 2019 года. В ноябре 27-летний вратарь заявил, что не будет продлевать контракт с норвежским клубом. Вратарь покинет команду в январе 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Хайкина в 1,5 миллиона евро.

«Эвертон» занимает 16-е место с 14 очками в турнирной таблице АПЛ.