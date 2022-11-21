Криштиану Роналду стал первым человеком в мире с 500 миллионами подписчиков в *Instagram

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый рекорд *Instagram.

Число его подписчиков в этой социальной сети превысило отметки в 500 миллионов. 37-летний форвард стал первым человеком в истории, достигшим этого показателя.

Второе место по количеству подписчиков в соцсети занимает нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, на которого подписаны 376 миллионов человек.

* — соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской