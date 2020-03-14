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В четверг состоится экстренное собрание АПЛ

11:41
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В четверг, 19 марта, состоится экстренное собрание руководства и представителей клубов английской премьер-лиги. На нем будет решаться, что делать дальше с нынешним сезоном, сообщает Sky Sports.

К этому времени АПЛ уже получит новые рекомендации от УЕФА.

Напомним, что пока турнир приостановлен минимум до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что за признание сезона недействительным выступают «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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