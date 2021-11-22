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В Англии сообщили, что Почеттино готов возглавить «Манчестер Юнайтед» в этом году

16:07
Маурисио Почеттино. Фото AFP
Маурисио Почеттино. Фото AFP
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино готов покинуть Париж и возглавить «Манчестер Юнайтед». Он готов начать работать с командой из Англии уже в этом году, утверждает Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что 49-летний аргентинец может возглавить «МЮ» следующим летом, а пока с командой будет работать временщик.

Почеттино на протяжении пяти лет возглавлял лондонский «Тоттенхэм» и хочет вернуться к работе в английской премьер-лиге.

В воскресенье пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» покинул Уле Гуннар Сульшер, на временной основе команду возглавил Майкл Кэррик.

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Иван Шитик все материалы автора

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