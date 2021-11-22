Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о Маурисио Почеттино, который может стать главным тренером команды.

«Они ждут, что Маурисио Почеттино не добьется успеха в другом клубе. Если бы он выиграл Лигу чемпионов, «ПСЖ» бы его не отпустил.

Он всегда был выдающимся кандидатом на эту должность, и единственным человеком, который, как мне кажется, подойдет на эту роль, учитывая основные принципы и ценности клуба, а также стиль игры и то, как он ведет себя», — приводит слова Невилла Yahoo! Sports со ссылкой на Sky Sports.

Ранее «МЮ» объявил об увольнении Уле-Гуннара Сульшера. 22 ноября появилась информация, что Почеттино собирается принять предложение «Манчестер Юнайтед». Его контракт с французской командой истекает летом 2023 года.