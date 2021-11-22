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Невилл — о Почеттино: «Он всегда был выдающимся кандидатом на должность главного тренера «МЮ»

16:33
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о Маурисио Почеттино, который может стать главным тренером команды.

«Они ждут, что Маурисио Почеттино не добьется успеха в другом клубе. Если бы он выиграл Лигу чемпионов, «ПСЖ» бы его не отпустил.

Он всегда был выдающимся кандидатом на эту должность, и единственным человеком, который, как мне кажется, подойдет на эту роль, учитывая основные принципы и ценности клуба, а также стиль игры и то, как он ведет себя», — приводит слова Невилла Yahoo! Sports со ссылкой на Sky Sports.

Ранее «МЮ» объявил об увольнении Уле-Гуннара Сульшера. 22 ноября появилась информация, что Почеттино собирается принять предложение «Манчестер Юнайтед». Его контракт с французской командой истекает летом 2023 года.

Дополнительная информация:

https://consent.yahoo.com/v2/collectConsent?sessionId=3_cc-session_286062e6-098a-4641-b5c8-e7ca8a861c31

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Екатерина Савостина все материалы автора

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