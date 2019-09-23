В Англии два человека получили сроки за размещение фотографий мертвого Салы

62-летний Кристофер Эшфорд и 49-летняя Шерри Брэй получили тюремный срок за размещение в соцсетях фотографий мертвого экс-нападающего Эмилиано Салы, информирует The Sun. Сообщается, что пара получила незаконный доступ к видеокамерам морга.

Брэй была директором морга, теперь ей грозит отстранение от должности. Ее заключили в тюрьму на 14 месяцев, в то время как Эшфорда — на 5.

28-летний Сала в январе этого года перешел из «Нанта» в «Кардифф» за 15 миллионов фунтов. По пути из Франции в Англию он разбился в авиакатастрофе на частном самолете. Вместе с Салой погиб пилот Дэвид Ибботсон.