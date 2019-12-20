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«Уверен, что он готов к этому». Гвардьола — об уходе Артеты в «Арсенал»

18:31
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал уход своего бывшего ассистента Микеля Артеты в «Арсенал».

«Микель был отличным тренером «Манчестер Сити», — приводит слова Гвардьолы пресс-служба «горожан». - За время своего пребывания здесь он продемонстрировал впечатляющую самоотверженность, упорную работу и знание футбола, а также внес большой вклад в достижения клуба за последние годы. Мы все желаем ему всего наилучшего в его новой роли. Я уверен, что он готов к этому».

Артета стал главным тренером «Арсенала»

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