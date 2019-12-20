Артета стал главным тренером «Арсенала»
17:04
Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что Микель Артета стал новым главным тренером команды. Ранее 37-летний испанец работал помощником Хосепа Гвардьолы в «Манчестер Сити».
Соглашение с Артетой рассчитано на 3,5 года. Микель выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год. Вместе с лондонцами дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
«Арсенал» после 17 туров занимает 10-е место с 22 очками в турнирной таблице АПЛ.
Welcome back, Mikel! ?— Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019
Head coach of The Arsenal ? pic.twitter.com/lhsAfQ7cfq
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