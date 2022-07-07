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Сегодня, 21:58

«Уотфорд» подпишет албанского форварда «Барселоны» Маная

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Уотфорд» купит нападающего «Барселоны» Рэя Маная, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, завтра 25-летний албанец прилетит в Лондон, чтобы подписать контракт с английским клубом на 3 года.

В сезоне-2021/22 Манай выступал на правах аренды за «Специю», на его счету 5 голов в 30 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1545100451678494721
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