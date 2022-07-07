«Уотфорд» подпишет албанского форварда «Барселоны» Маная

«Уотфорд» купит нападающего «Барселоны» Рэя Маная, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, завтра 25-летний албанец прилетит в Лондон, чтобы подписать контракт с английским клубом на 3 года.

В сезоне-2021/22 Манай выступал на правах аренды за «Специю», на его счету 5 голов в 30 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 1,5 миллиона евро.