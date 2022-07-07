«Уотфорд» подпишет албанского форварда «Барселоны» Маная
«Уотфорд» купит нападающего «Барселоны» Рэя Маная, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, завтра 25-летний албанец прилетит в Лондон, чтобы подписать контракт с английским клубом на 3 года.
В сезоне-2021/22 Манай выступал на правах аренды за «Специю», на его счету 5 голов в 30 матчах за итальянскую команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 1,5 миллиона евро.
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
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7
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8
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9
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10
|Вулверхэмптон
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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|0-0
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16
|Эвертон
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|0-0
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17
|Лидс
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|0-0
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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