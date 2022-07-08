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Сегодня, 08:49

Лено и «Фулхэм» согласовали контракт по схеме «3+1»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Вратарь «Арсенала» Бернд Лено может перейти в «Фулхэм», сообщает Sky Sport.

По информации источника, 30-летний немец договорился с «дачниками» о контракте по схеме «3+1».

Отмечается, что «канониры» требует за вратаря 10-11 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Лено принял участие в восьми матчах за лондонцев во всех турнирах и пропустил 11 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/plettigoal/status/1545090215475400704?s=21&t=MqDPZJ4Pq0L_tRfzjCoKeQ
Бернд Лено
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фулхэм
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