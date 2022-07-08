Лено и «Фулхэм» согласовали контракт по схеме «3+1»
Вратарь «Арсенала» Бернд Лено может перейти в «Фулхэм», сообщает Sky Sport.
По информации источника, 30-летний немец договорился с «дачниками» о контракте по схеме «3+1».
Отмечается, что «канониры» требует за вратаря 10-11 миллионов фунтов.
В прошедшем сезоне Лено принял участие в восьми матчах за лондонцев во всех турнирах и пропустил 11 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
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|0
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12
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13
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|0
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|0
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|0
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14
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
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|0
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|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
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|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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