Лено и «Фулхэм» согласовали контракт по схеме «3+1»

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено может перейти в «Фулхэм», сообщает Sky Sport.

По информации источника, 30-летний немец договорился с «дачниками» о контракте по схеме «3+1».

Отмечается, что «канониры» требует за вратаря 10-11 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Лено принял участие в восьми матчах за лондонцев во всех турнирах и пропустил 11 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.