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Сегодня, 21:42

Бруну Фернандеш будет выступать за «Манчестер Юнайтед» под 8-м номером со следующего сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сменил игровой номер, сообщает пресс-служба клуба.

С сезона-2022/23 португалец будет выступать за команду под 8-м номером.

Ранее 27-летний футболист играл за «МЮ» под 18-м номером. 8-й номер ранее принадлежал Хуану Мате, который покинул команду по окончании сезона-2021/22.

Бруну Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. В прошлом сезоне он забил 10 голов и сделал 13 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Источник: https://twitter.com/ManUtd/status/1545114547819880453
Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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