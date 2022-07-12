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Сегодня, 16:46

«Уотфорд» купил албанского форварда «Барселоны» Маная

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рэй Манай.
Фото ФК «Уотфорд»

«Уотфорд» объявил о покупке нападающего «Барселоны» Рэя Маная.

25-летний албанец подписал контракт с английским клубом на три года. Сумма трансфера не уточняется.

Манай перешел в «Барселону» в январе 2020 года. В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за «Специю», на его счету 5 голов в 30 матчах за итальянскую команду.

Источник: https://www.watfordfc.com/news/official-manaj-joins-watford
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