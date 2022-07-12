«Уотфорд» купил албанского форварда «Барселоны» Маная

«Уотфорд» объявил о покупке нападающего «Барселоны» Рэя Маная.

25-летний албанец подписал контракт с английским клубом на три года. Сумма трансфера не уточняется.

Манай перешел в «Барселону» в январе 2020 года. В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за «Специю», на его счету 5 голов в 30 матчах за итальянскую команду.