Аспиликуэта проинформировал руководство «Челси» о желании покинуть клуб. Тухель не хочет отпускать игрока

Капитан «Челси» Сесар Аспилкуэта заявил руководству, что хочет покинуть команду и присоединиться к «Барселоне», сообщает журналист Низар Кинселла.

Однако главный тренер синих Томас Тухель пока отказывается отпускать защитника в каталонский клуб. Тренер сначала хочет подписать в «Челси» сразу трех новых защитников, после чего Аспиликуэте будет позволено вернуться в Испанию и перейти в «Барселону».

Ранее стало известно, что «Челси» требует за Аспиликуэту 8 миллионов евро компенсации. «Барселона» ясно дала понять, что не готова платить такие деньги за игрока, у которого остался год по контракту.

В прошлом сезоне 32-летний испанец провел за лондонский клуб 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.