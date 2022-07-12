Аспиликуэта проинформировал руководство «Челси» о желании покинуть клуб. Тухель не хочет отпускать игрока
Аспиликуэта проинформировал руководство «Челси» о желании покинуть клуб
Капитан «Челси» Сесар Аспилкуэта заявил руководству, что хочет покинуть команду и присоединиться к «Барселоне», сообщает журналист Низар Кинселла.
Однако главный тренер синих Томас Тухель пока отказывается отпускать защитника в каталонский клуб. Тренер сначала хочет подписать в «Челси» сразу трех новых защитников, после чего Аспиликуэте будет позволено вернуться в Испанию и перейти в «Барселону».
Ранее стало известно, что «Челси» требует за Аспиликуэту 8 миллионов евро компенсации. «Барселона» ясно дала понять, что не готова платить такие деньги за игрока, у которого остался год по контракту.
В прошлом сезоне 32-летний испанец провел за лондонский клуб 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.
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|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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|7.08
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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